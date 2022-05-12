Митрополов Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти04.12.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
18.05.1825 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1826 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1827 ст.
Сын: Митрополов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
03.08.1828 ст.
Дочь: Митрополова Анна Петровна
Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
26.10.1830 ст.
Сын: Митрополов Николай Петрович
Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
12.07.1835 ст.
Сын: Митрополов Александр Петрович
Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна
Смерть
04.12.1837 ст.