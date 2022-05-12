Митрополов Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрополов Пётр Фёдорович

Митрополов Пётр Фёдорович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

04.12.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Митрополов Фёдор Алексеевич

Мать: Митрополова Наталья Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
18.05.1825 ст.

Жена: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1826 ст.

Сын: Митрополова Александра Петровна

Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1827 ст.

Сын: Митрополов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1828 ст.

Дочь: Митрополова Анна Петровна

Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1830 ст.

Сын: Митрополов Николай Петрович

Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.1835 ст.

Сын: Митрополов Александр Петрович

Мать ребёнка: Митрополова (Самойлова) Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
04.12.1837 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.