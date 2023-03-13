Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазовъ Егоръ

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дериглазовъ Василий

Отец ребёнка: Дериглазовъ Егоръ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Дериглазовъ Иванъ

Отец ребёнка: Дериглазовъ Егоръ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Дериглазова) Катерина

Отец ребёнка: Дериглазовъ Егоръ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Дериглазовъ Антонъ Незак.

Отец ребёнка: Дериглазовъ Егоръ

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