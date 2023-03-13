Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дериглазовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дериглазовъ Василий
Отец ребёнка: Дериглазовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Дериглазовъ Иванъ
Отец ребёнка: Дериглазовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Дериглазова) Катерина
Отец ребёнка: Дериглазовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дериглазовъ Антонъ Незак.
Отец ребёнка: Дериглазовъ Егоръ