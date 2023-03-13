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ГлавнаяЛюдиДериглазовъ Антонъ Незак.

Дериглазовъ Антонъ Незак.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Дериглазовъ Егоръ

Мать: Прасковья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дериглазова Офимья Афонасьева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Дериглазовъ Степанъ

Мать ребёнка: Дериглазова Офимья Афонасьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Дериглазова) Катерина

Мать ребёнка: Дериглазова Офимья Афонасьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дериглазовъ Андреянъ

Мать ребёнка: Дериглазова Офимья Афонасьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Дериглазова) Прасковья

Мать ребёнка: Дериглазова Офимья Афонасьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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