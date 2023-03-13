Дериглазовъ Антонъ Незак.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Дериглазовъ Егоръ
Мать: Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дериглазовъ Степанъ
Мать ребёнка: Дериглазова Офимья Афонасьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Дериглазова) Катерина
Мать ребёнка: Дериглазова Офимья Афонасьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дериглазовъ Андреянъ
Мать ребёнка: Дериглазова Офимья Афонасьева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Дериглазова) Прасковья
Мать ребёнка: Дериглазова Офимья Афонасьева