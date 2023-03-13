Дериглазова Офимья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериглазова Офимья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Дериглазовъ Степанъ

Отец ребёнка: Дериглазовъ Антонъ Незак.

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Дериглазовъ Антонъ Незак.

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дериглазовъ Андреянъ

Отец ребёнка: Дериглазовъ Антонъ Незак.

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Дериглазовъ Антонъ Незак.

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазовъ Антонъ Незак.

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