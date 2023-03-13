Дериглазовъ Егоръ
Место рожденияПичугино, Симбирскаго уезда
Дата рождения1718
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Дериглазовъ Максимъ
Мать: не указана
Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дериглазовъ Василий
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Сын: Дериглазовъ Иванъ
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дериглазовъ Антонъ Незак.
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильева