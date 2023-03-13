Дериглазовъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериглазовъ Егоръ

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Место рождения

Пичугино, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1718

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Дериглазовъ Максимъ

Мать: не указана

Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Дериглазовъ Василий

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Сын: Дериглазовъ Иванъ

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Дериглазовъ Антонъ Незак.

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильева

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