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Дериглазовъ Иванъ

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Место рождения

Пичугино, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Дериглазовъ Егоръ

Мать: Прасковья Васильева

Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дериглазовъ Миронъ

Мать ребёнка: Дериглазова Аксинья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дериглазова Аксинья

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