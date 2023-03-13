Дериглазовъ Иванъ
Место рожденияПичугино, Симбирскаго уезда
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Дериглазовъ Егоръ
Мать: Прасковья Васильева
Пичугино, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дериглазовъ Миронъ
Мать ребёнка: Дериглазова Аксинья
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дериглазова Аксинья