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Панютина Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

17.11.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ульяна Стефановна

Отец ребёнка: Панютин Степан Васильевич

Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1814 ст.

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Панютин Степан Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Крестьяне Василий Алексеев сын Рябовалов, Прасковья Артемова дочь Глобина
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Панютин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Панютин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Панютин Артемон Михайлович

Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Панютин Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 45 лет, проживает в хозяйстве племянника мужа, с мужем Михайлой, сыновьями, дочерью
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панютин Михайла Стефанов

Смерть
17.11.1877 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
65 лет, "натурально"
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