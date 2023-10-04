Панютина Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти17.11.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ульяна Стефановна
Отец ребёнка: Панютин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1814 ст.
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Панютин Степан Васильевич
Воспреемники: Крестьяне Василий Алексеев сын Рябовалов, Прасковья Артемова дочь Глобина
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Панютин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Панютин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Панютин Артемон Михайлович
Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Панютин Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Панютин Михайла Стефанов
Упоминание
18.03.1858 ст.
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 45 лет, проживает в хозяйстве племянника мужа, с мужем Михайлой, сыновьями, дочерью
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1877 ст.
65 лет, "натурально"