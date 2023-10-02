Панютин Михайла Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1812
Дата смерти23.12.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1812
Отец: Панютин Степан Васильевич
Мать: Панютина Анна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Панютин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Панютин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Панютин Артемон Михайлович
Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Панютин Терентий Михайлович
Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна
Упоминание
18.03.1858 ст.
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 46 лет 10 недель, проживает в хозяйстве племянника Никиты Николаева Панютина, вместе с сыновьями, дочерью и женой Анной Стефановой
Работа или профессия
1858
гос крестьянин, Льговский уезд, Вышнедеревенская волость, Кромбыковское сельское общество
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панютина Анна Стефановна
Смерть
23.12.1885 ст.
71 год