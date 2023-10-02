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Панютин Михайла Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1812

Дата смерти

23.12.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1812

Отец: Панютин Степан Васильевич

Мать: Панютина Анна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Панютин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Панютин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Панютин Артемон Михайлович

Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Панютин Терентий Михайлович

Мать ребёнка: Панютина Анна Стефановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 46 лет 10 недель, проживает в хозяйстве племянника Никиты Николаева Панютина, вместе с сыновьями, дочерью и женой Анной Стефановой
Работа или профессия
1858
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
гос крестьянин, Льговский уезд, Вышнедеревенская волость, Кромбыковское сельское общество
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панютина Анна Стефановна

Смерть
23.12.1885 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
71 год
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