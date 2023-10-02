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Панютина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1834 или 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Панютин Николай Степанович

Отец ребёнка: Панютин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
?.01.1812

Сын: Панютин Михайла Стефанов

Отец ребёнка: Панютин Степан Васильевич

Упоминание
1834
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1834 с. Ветрено - возраст 52 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панютин Степан Васильевич

Смерть
1834 или 1850
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
не упоминается в ревизии 1850 по с. Ветрено
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