Панютина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1834 или 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Панютин Николай Степанович
Отец ребёнка: Панютин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
?.01.1812
Отец ребёнка: Панютин Степан Васильевич
Упоминание
1834
в ревизии 1834 с. Ветрено - возраст 52 года
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834 или 1850
не упоминается в ревизии 1850 по с. Ветрено