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Панютин Матвей Михайлович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Панютин Михайла Стефанов

Мать: Панютина Анна Стефановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 16 лет. Жил с отцом, матерью, братьями в хозяйстве
Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 16 лет. Жил с отцом, матерью, братьями в хозяйстве
Рождение ребёнка
1872

Сын: Панютин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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