Панютин Матвей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Панютин Михайла Стефанов
Мать: Панютина Анна Стефановна
Упоминание
18.03.1858 ст.
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 16 лет. Жил с отцом, матерью, братьями в хозяйстве
Упоминание
18.03.1858 ст.
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 16 лет. Жил с отцом, матерью, братьями в хозяйстве
Рождение ребёнка
1872
Сын: Панютин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно