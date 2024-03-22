Ельчанинова (Садыкова) Наталья Борисовна
Место рождения
Дата рождения17.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1959
Отец: Садыков Борис
Мать: Аксёнова Нина Ивановна
Бракосочетание
15.01.1983
Рождение ребёнка
27.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ельчанинов Борис Васильевич
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Рождение ребёнка
24.05.1986
Дочь: Ельчанинова Валерия Борисовна
Отец ребёнка: Ельчанинов Борис Васильевич