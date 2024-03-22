Ельчанинова (Садыкова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕльчанинова (Садыкова) Наталья Борисовна

Ельчанинова (Садыкова) Наталья Борисовна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

17.01.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

МЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1959

Отец: Садыков Борис

Мать: Аксёнова Нина Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
15.01.1983

Муж: Ельчанинов Борис Васильевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ельчанинов Борис Васильевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1986

Дочь: Ельчанинова Валерия Борисовна

Отец ребёнка: Ельчанинов Борис Васильевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close