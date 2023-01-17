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Ельчанинова Валерия Борисовна
Ельчанинова Валерия Борисовна
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
24.05.1986
Пол
Женский
Отец
Ельчанинов Борис Васильевич
1958 г.р.
Мать
Ельчанинова (Садыкова) Наталья Борисовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1986
Отец:
Ельчанинов Борис Васильевич
Мать:
Ельчанинова Наталья Борисовна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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