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Ельчанинов Борис Васильевич

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Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

04.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1958

Отец: Ельчанинов Василий Фёдорович

Мать: Ельчанинова Ольга Сергеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
15.01.1983

Жена: Ельчанинова Наталья Борисовна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ельчанинова Наталья Борисовна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1986

Дочь: Ельчанинова Валерия Борисовна

Мать ребёнка: Ельчанинова Наталья Борисовна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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