Ельчанинов Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1958
Бракосочетание
15.01.1983
Рождение ребёнка
27.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ельчанинова Наталья Борисовна
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Рождение ребёнка
24.05.1986
Дочь: Ельчанинова Валерия Борисовна
Мать ребёнка: Ельчанинова Наталья Борисовна