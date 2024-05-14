Рыбакова (Шахматова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Николай Викторович
Отец ребёнка: Рыбаков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Евгений Викторович
Отец ребёнка: Рыбаков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахматов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбаков Виктор