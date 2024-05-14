Рыбакова (Шахматова) Любовь Николаевна 01.05.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбакова (Шахматова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.?

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?

Отец: Шахматов Николай

Мать: Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Николай Викторович

Отец ребёнка: Рыбаков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Евгений Викторович

Отец ребёнка: Рыбаков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахматов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Виктор

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