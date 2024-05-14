Шахматов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШахматов Николай

Шахматов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахматов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Рыбакова (Шахматова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирота (Шахматова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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