Шахматов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахматов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
01.05.?
Дочь: Рыбакова (Шахматова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирота (Шахматова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно