Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахматов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Шахматов Николай
Рождение ребёнка
01.05.?
Дочь: Рыбакова (Шахматова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Шахматов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирота (Шахматова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шахматов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахматов Николай
Смерть
Неизвестно