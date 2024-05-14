Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна 12.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шахматова (Капцова) Вера Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Капцова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахматов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Шахматов Николай

Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Рыбакова (Шахматова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Шахматов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирота (Шахматова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шахматов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахматов Николай

Смерть
Неизвестно

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