Иванова (Мазина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Мазина) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1931

Дата смерти

31.10.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
1956 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Русина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович

Рождение ребёнка
26.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович

Рождение ребёнка
01.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович

Рождение ребёнка
23.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович

Смерть
31.10.2016
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