Иванов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1954

Дата смерти

26.02.2020

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954

Отец: Иванов Николай Федорович

Мать: Иванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.02.2020
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