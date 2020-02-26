Иванов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1954
Дата смерти26.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954
Отец: Иванов Николай Федорович
Мать: Иванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.2020