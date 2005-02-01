Иванов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1935

Дата смерти

01.02.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
1956 г.р.
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Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Иванов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Русина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Смерть
01.02.2005
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