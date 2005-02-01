Иванов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1935
Дата смерти01.02.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1954
Сын: Иванов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Русина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1958
Рождение ребёнка
01.06.1960
Рождение ребёнка
23.02.1962
Смерть
01.02.2005