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Утробин Петр Терентьев

Место рождения

дер. Солодиловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Утробин Терентий (Терешка) Мамонтов

Мать: Утробина Агафья Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утробина Парасковья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1716

Сын: Утробин Аника Петров

Мать ребёнка: Утробина Парасковья

Смерть
После 1717

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