Утробин Петр Терентьев
Место рождениядер. Солодиловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утробина Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1716
Сын: Утробин Аника Петров
Мать ребёнка: Утробина Парасковья
Смерть
После 1717