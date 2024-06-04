Утробина Агафья Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробина Агафья Мартынова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утробин Терентий (Терешка) Мамонтов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Утробин Юда Терентьев

Отец ребёнка: Утробин Терентий (Терешка) Мамонтов

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Утробин Петр Терентьев

Отец ребёнка: Утробин Терентий (Терешка) Мамонтов

Смерть
После 1717

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