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Утробин Аника Петров

Место рождения

дер. Солодиловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Около 1699 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Утробин Петр Терентьев

Мать: Утробина Парасковья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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