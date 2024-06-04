Утробин Аника Петров
Место рождениядер. Солодиловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Утробин Петр Терентьев
Мать: Утробина Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно