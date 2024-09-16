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Песоцкий Андрей Филиппович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

03.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.

Дочь: Жукова (Песоцкая) Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Рождение ребёнка
19.01.1887 ст.

Дочь: Красикова (Песоцкая) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.

Дочь: Ильюшенко (Песоцкая) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Рождение ребёнка
23.09.1894 ст.

Сын: Песоцкий Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Рождение ребёнка
04.11.1899 ст.

Сын: Песоцкий Никандр Андреевич

Мать ребёнка: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Рождение ребёнка
07.06.1903 ст.

Дочь: Песоцкая Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Рождение ребёнка
28.10.1906 ст.

Дочь: Песоцкая Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Смерть
03.09.1918
Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край

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