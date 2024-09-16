Ильюшенко (Песоцкая) Прасковья Андреевна
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения12.03.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1892 ст.
Бракосочетание
14.05.1912 ст.
Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.07.1913 ст.
Сын: Ильюшенко Степан Прокофьевич
Отец ребёнка: Ильюшенко Прокофий Антонович
Рождение ребёнка
08.08.1915 ст.
Сын: Ильюшенко Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Ильюшенко Прокофий Антонович