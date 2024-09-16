Ильюшенко (Песоцкая) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшенко (Песоцкая) Прасковья Андреевна

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.03.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1892 ст.

Отец: Песоцкий Андрей Филиппович

Мать: Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Бракосочетание
14.05.1912 ст.

Муж: Ильюшенко Прокофий Антонович

Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.07.1913 ст.

Сын: Ильюшенко Степан Прокофьевич

Отец ребёнка: Ильюшенко Прокофий Антонович

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.1915 ст.

Сын: Ильюшенко Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Ильюшенко Прокофий Антонович

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край

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