Песоцкая Матрёна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.
Дочь: Жукова (Песоцкая) Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
19.01.1887 ст.
Дочь: Красикова (Песоцкая) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.
Дочь: Ильюшенко (Песоцкая) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
23.09.1894 ст.
Сын: Песоцкий Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
04.11.1899 ст.
Сын: Песоцкий Никандр Андреевич
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
07.06.1903 ст.
Дочь: Песоцкая Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
28.10.1906 ст.
Дочь: Песоцкая Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович
Смерть
Неизвестно