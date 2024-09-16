Песоцкая Матрёна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкая Матрёна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песоцкий Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.

Дочь: Жукова (Песоцкая) Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
19.01.1887 ст.

Дочь: Красикова (Песоцкая) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.

Дочь: Ильюшенко (Песоцкая) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
23.09.1894 ст.

Сын: Песоцкий Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
04.11.1899 ст.

Сын: Песоцкий Никандр Андреевич

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
07.06.1903 ст.

Дочь: Песоцкая Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
28.10.1906 ст.

Дочь: Песоцкая Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Филиппович

Смерть
Неизвестно

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