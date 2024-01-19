Кузнецов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Дудкина Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Дудкина Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дудкина Анисья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно