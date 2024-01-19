Кузнецов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Дудкина Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Дудкина Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дудкина Анисья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудкина Анисья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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