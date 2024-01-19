Дудкина Анисья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудкина Анисья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудкин Дмитрий Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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