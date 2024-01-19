Дудкина Анисья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудкин Дмитрий Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно