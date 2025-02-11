Репамин Николай Гаврилов 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Репамин Николай Гаврилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Репамин ГаврилаДо 1786 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Репамина Мавра Алексеева1805 г.р.
Дети
(Репамина) Просковья Николаева1829 г.р.
(Репамина) Матрёна Николаева1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Репамин Гаврила

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репамина Мавра Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Репамина) Просковья Николаева

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Репамина) Матрёна Николаева

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Репамина) Анна Николаева

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Репамин Василий Николаев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Репамина) Василиса Николаева

Мать ребёнка: Репамина Мавра Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

113 Семья (а по сказке Иванов)

Смерть
Неизвестно

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