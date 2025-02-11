Репамин Николай Гаврилов
мужской, родился 1804, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецРепамин ГаврилаДо 1786 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Репамина Мавра Алексеева1805 г.р.
Дети
(Репамина) Просковья Николаева1829 г.р.
(Репамина) Матрёна Николаева1833 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Репамин Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репамина Мавра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Репамина) Просковья Николаева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Репамина) Матрёна Николаева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Репамина) Анна Николаева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Репамина) Василиса Николаева
Мать ребёнка: Репамина Мавра Алексеева
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно