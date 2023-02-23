Репамина Мавра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репамина Мавра Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Василиса Николаева

Отец ребёнка: Репамин Николай Гаврилов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репамин Николай Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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