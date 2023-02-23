Репамина Мавра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Василиса Николаева
Отец ребёнка: Репамин Николай Гаврилов
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно