Вшивцева Васса Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Васса Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Игнат Ионович

Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Радион Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Ионович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Ионович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вшивцев Карп Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Ионович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Аммос Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Ионович

Смерть
После 1795

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