Вшивцева Васса Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Радион Игнатьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Ионович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Вшивцев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Ионович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Ионович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Ионович
Смерть
После 1795