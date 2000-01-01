Вшивцев Аммос Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Аммос Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Вшивцев Игнат Ионович

Мать: Вшивцева Васса Игнатьева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина Амосова

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Дарья Иванова

Место жительства
Неизвестно
д. Конопли (Коноплевский)
Смерть
После 1795
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