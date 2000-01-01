Вшивцев Аммос Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Вшивцев Игнат Ионович
Мать: Вшивцева Васса Игнатьева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина Амосова
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Дарья Иванова
Место жительства
Неизвестно
д. Конопли (Коноплевский)
Смерть
После 1795