Вшивцев Игнат Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Радион Игнатьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Игнатьева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Вшивцев Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Игнатьева
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Игнатьева
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Васса Игнатьева
Место жительства
Неизвестно
д. Конопли (Коноплевский)
Смерть
После 1764