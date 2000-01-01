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Вшивцев Игнат Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Радион Игнатьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Игнатьева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Игнатьева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вшивцев Карп Игнатьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Игнатьева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Аммос Игнатьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Васса Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
д. Конопли (Коноплевский)
Смерть
После 1764
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