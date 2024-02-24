Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кисляков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Кисляков Михаил Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Кисляков Михаил Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Кисляков Михаил Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно