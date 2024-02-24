Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кисляков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Кисляков Михаил Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Кисляков Михаил Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кисляков Михаил Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Михаил Корнилович

Смерть
Неизвестно
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