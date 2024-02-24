Кисляков Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кисляков Михаил Корнилович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Кислякова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Валерий Викторович
Мать ребёнка: Кислякова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислякова Ольга
Смерть
Неизвестно