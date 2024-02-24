Кисляков Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляков Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисляков Михаил Корнилович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Кислякова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Валерий Викторович

Мать ребёнка: Кислякова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Ольга

Смерть
Неизвестно
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