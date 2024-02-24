Кисляков Михаил Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисляков Михаил Корнилович

Кисляков Михаил Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисляков Корнил Макарович

Мать: Кислякова Анисия Ильинична

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кисляков Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close