Тарасов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1957
Дата смерти18.08.2017
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1957
Рождение ребёнка
03.07.1979
Дочь: Тарасова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Тарасова Людмила Кузьминична
Рождение ребёнка
29.04.?
Дочь: Тарасова Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Любовь
Мать ребёнка: Тарасова Людмила Кузьминична
Смерть
18.08.2017