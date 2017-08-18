Тарасов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Сергей Михайлович

Тарасов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1957

Дата смерти

18.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1957

Отец: Тарасов Михаил Иванович

Мать: Тарасова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1979

Дочь: Тарасова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Тарасова Людмила Кузьминична

Рождение ребёнка
29.04.?

Дочь: Тарасова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Людмила Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Любовь

Мать ребёнка: Тарасова Людмила Кузьминична

Смерть
18.08.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close