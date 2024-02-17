Тарасов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Иван Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Тарасов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Тарасова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Тарасов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Тарасова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Тарасова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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