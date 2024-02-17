Тарасов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Иван Захарович
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Тарасов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Тарасова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Тарасов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Тарасова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно