Тарасова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1932
Дата смерти?.04.2016
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1932
Отец: Мартынов Иван Ефимович
Мать: Мартынова Мария Ивановна
Приёмные родители
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Тарасов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Тарасов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.04.2016