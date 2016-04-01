Тарасова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1932

Дата смерти

?.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1932

Отец: Мартынов Иван Ефимович

Мать: Мартынова Мария Ивановна

Приёмные родители
Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Тарасов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Тарасов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.04.2016
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