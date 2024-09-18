Зверева (Хомутова) Нина
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения16.07.1933
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1933
Отец: Хомутов Владимир
Мать: Хомутова (Шапова) Вера
Рождение ребёнка
1955
Сын: Зверев Владимир
Отец ребёнка: Зверев Анатолий
Рождение ребёнка
?.09.1957
Дочь: Аркатова (Зверева) Тамара
Отец ребёнка: Зверев Анатолий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Зверев Александер
Отец ребёнка: Зверев Анатолий
Рождение ребёнка
1963
Сын: Зверев Виктор
Отец ребёнка: Зверев Анатолий