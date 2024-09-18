Зверева (Хомутова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Хомутова) Нина

Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

16.07.1933

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1933

Отец: Хомутов Владимир

Мать: Хомутова (Шапова) Вера

Рождение ребёнка
1955

Сын: Зверев Владимир

Отец ребёнка: Зверев Анатолий

Рождение ребёнка
?.09.1957

Дочь: Аркатова (Зверева) Тамара

Отец ребёнка: Зверев Анатолий

Рождение ребёнка
1959

Сын: Зверев Александер

Отец ребёнка: Зверев Анатолий

Рождение ребёнка
1963

Сын: Зверев Виктор

Отец ребёнка: Зверев Анатолий

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