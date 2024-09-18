Зверев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Зверев Владимир
Мать ребёнка: Зверева (Хомутова) Нина
Рождение ребёнка
?.09.1957
Дочь: Аркатова (Зверева) Тамара
Мать ребёнка: Зверева (Хомутова) Нина
Рождение ребёнка
1959
Сын: Зверев Александер
Мать ребёнка: Зверева (Хомутова) Нина
Рождение ребёнка
1963
Сын: Зверев Виктор
Мать ребёнка: Зверева (Хомутова) Нина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно