Зверев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Зверев Владимир

Мать ребёнка: Зверева (Хомутова) Нина

Рождение ребёнка
?.09.1957

Дочь: Аркатова (Зверева) Тамара

Мать ребёнка: Зверева (Хомутова) Нина

Рождение ребёнка
1959

Сын: Зверев Александер

Мать ребёнка: Зверева (Хомутова) Нина

Рождение ребёнка
1963

Сын: Зверев Виктор

Мать ребёнка: Зверева (Хомутова) Нина

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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