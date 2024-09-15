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Пастухов Яков Саватеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Пастухов Саватей Яковлевич

Мать: Пастухова (Аврамова) Катерина Аврамовна Аверьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Бракосочетание
16.10.1805 ст.

Жена: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204, 80 оборот
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сальникова (Пастухова) Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пастухов Лукоян Яковлевич

Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пастухова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пастухов Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 47об
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пастухов Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 47об
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пастухов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 47об
Смерть
1851
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-73об

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