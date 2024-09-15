Пастухов Яков Саватеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Бракосочетание
16.10.1805 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204, 80 оборот
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сальникова (Пастухова) Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пастухов Лукоян Яковлевич
Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна
ГАСО, 24-25-330-44об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пастухова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пастухов Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна
ГАСО, рев1834, 47об
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пастухов Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна
ГАСО, рев1834, 47об
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна
ГАСО, рев1834, 47об
Смерть
1851
ГАСО 179-1-213-73об