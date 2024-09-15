Пастухов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
ГАСО, рев1834, 47об
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Пастухова) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Пастухова (Солодовникова) Марья Михеевна
ГАСО 179-1-213-75л
Бракосочетание
17.01.1850 ст.
ГАСО 179-1-213-75л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пастухова) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Пастухова (Солодовникова) Марья Михеевна
ГАСО 179-1-213-75л
Смерть
Неизвестно