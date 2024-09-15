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Пастухов Иван Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пастухов Яков Саватеевич

Мать: Пастухова (Духова) Ирина Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 47об
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Пастухова) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Пастухова (Солодовникова) Марья Михеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-75л
Бракосочетание
17.01.1850 ст.

Жена: Пастухова (Солодовникова) Марья Михеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-75л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пастухова) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Пастухова (Солодовникова) Марья Михеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-75л
Смерть
Неизвестно

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