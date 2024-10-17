Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
26.03.1811
Сын: Смирнов Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
07.05.1813
Сын: Смирнов Николай Максимович
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Смирнов) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Смирнов Василий Максимович
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Смирнов Николай Максимович
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Смирнов) Александра Максимовна
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна
Работа или профессия
1860
Жерновка, Серпуховский муниципальный район, Московская область
священник Преображенской церкви
Смерть
Неизвестно