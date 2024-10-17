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Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдакия Матвеевна

Рождение ребёнка
26.03.1811

Сын: Смирнов Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1813

Сын: Смирнов Николай Максимович

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Смирнов Иван Максимович

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Смирнов) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Смирнов Василий Максимович

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Смирнов Савва Максимович

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Смирнов Николай Максимович

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Смирнов) Александра Максимовна

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирнов Семен Максимович

Мать ребёнка: Евдакия Матвеевна

Работа или профессия
1860
Жерновка, Серпуховский муниципальный район, Московская область
священник Преображенской церкви
Смерть
Неизвестно

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