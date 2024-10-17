Евдакия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Матвей Романов

Мать: Ксения Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1811

Сын: Смирнов Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1813

Сын: Смирнов Николай Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Смирнов Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Смирнов) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Максим Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Смирнов Савва Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Смирнов Василий Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Смирнов Николай Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Смирнов) Александра Максимовна

Отец ребёнка: Максим Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирнов Семен Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Смерть
Неизвестно

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