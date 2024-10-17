Евдакия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Матвей Романов
Мать: Ксения Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1811
Сын: Смирнов Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1813
Сын: Смирнов Николай Максимович
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Смирнов) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Смирнов Василий Максимович
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Смирнов Николай Максимович
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Смирнов) Александра Максимовна
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Максим Иванович
Смерть
Неизвестно