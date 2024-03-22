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Василий Дмитриев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Дмитрий Парфеньев

Мать: Матрёна Терентьевна

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
В первой и последующих ревизиях ошибочно показан сыном Парфёна (Парфения) Иванова https://familio.org/persons/64e0abde-cb34-44f4-9fa6-f5ac07656fac и фигурирует с отчеством "Парфёнов". Это ошибка испр... Показать все
Бракосочетание
До 03.02.1729 ст.

Жена: Марья Давыдова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Марья Давыдова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Марья Давыдова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Никифор Васильев

Мать ребёнка: Марья Давыдова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Марья Давыдова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Марья Давыдова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1749 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Марья Давыдова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Марья Давыдова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1761
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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