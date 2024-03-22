Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Дмитрий Парфеньев
Мать: Матрёна Терентьевна
В первой и последующих ревизиях ошибочно показан сыном Парфёна (Парфения) Иванова https://familio.org/persons/64e0abde-cb34-44f4-9fa6-f5ac07656fac и фигурирует с отчеством "Парфёнов". Это ошибка испр... Показать все
Бракосочетание
До 03.02.1729 ст.
Жена: Марья Давыдова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Марья Давыдова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Марья Давыдова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Никифор Васильев
Мать ребёнка: Марья Давыдова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Марья Давыдова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Марья Давыдова
Рождение ребёнка
16.04.1749 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Марья Давыдова
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Марья Давыдова
Смерть
1761