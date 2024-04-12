Никифор Васильев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Василий Дмитриев
Мать: Марья Давыдова
Бракосочетание
28.01.1756 ст.
Жена: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Егор Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрёна Никифорова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Василий Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Василиса Никифорова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кузьма Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно