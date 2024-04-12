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Никифор Васильев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Василий Дмитриев

Мать: Марья Давыдова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1756 ст.

Жена: Татьяна Иванова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Егор Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрёна Никифорова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Василий Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Василиса Никифорова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кузьма Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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