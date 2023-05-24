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Марья Давыдова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1712

Дата смерти

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 03.02.1729 ст.

Муж: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1735

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Филипп Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Никифор Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1749 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1761
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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