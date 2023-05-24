Марья Давыдова
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 03.02.1729 ст.
Муж: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1736
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1740
Сын: Никифор Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
16.04.1749 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Смерть
1761