Турбин Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения18.02.1926
Дата смерти08.05.1981
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1926
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова (Турбина) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина (Турбина) Елизавета
Мать ребёнка: не указана
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Призыв на военную службу
16.10.1943
Смерть
08.05.1981