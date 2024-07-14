Турбин Иван Митрофанович 18.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Турбин Иван Митрофанович

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Место рождения

Тройня, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.02.1926

Дата смерти

08.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1926

Отец: не указан

Мать: Турбина Александра Михайловна (?)

Тройня, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова (Турбина) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина (Турбина) Елизавета

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Призыв на военную службу
16.10.1943
Смерть
08.05.1981

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