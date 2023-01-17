село Тройня, село Тройня, Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Тройня

Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
730Троицкий (Тройня), пос. каз.при рч. Березовке.2825100326313
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Хреновская волость
334. Троицкое (Тройня), село бывшее государственное, дворов 146, жителей 1020, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бобровский район
6814Тройнясело51°02'с.ш.40°27'в.д.M-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бобровский муниципальный район, Тройнянское сельское поселение
20604444101с Тройнясело
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