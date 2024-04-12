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Василий Кириллович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кирил Стефанович

Мать: Марина Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Агрипина Егорова

Рождение ребёнка
30.06.1886

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Агрипина Егорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1889

Дочь: Солянкина Александра Васильева

Мать ребёнка: Агрипина Егорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1896

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Агрипина Егорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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