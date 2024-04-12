Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кирил Стефанович
Мать: Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Агрипина Егорова
Рождение ребёнка
30.06.1886
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Агрипина Егорова
Рождение ребёнка
24.04.1889
Дочь: Солянкина Александра Васильева
Мать ребёнка: Агрипина Егорова
Рождение ребёнка
18.02.1896
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Агрипина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно